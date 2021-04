Tennis | Marin Cilic | “Lorenzo Musetti è mezzo passo avanti a Carlos Alcaraz”

(Di mercoledì 28 aprile 2021)ha esordito in maniera vittoriosa al torneo ATP 250 di Estoril. Il croato ha infatti sconfitto lo spagnoloin tre set: 6-3, 1-6, 6-4 in favore del vincitore degli US Open 2014. Il 32enne, atteso oggi dall’ottavo di finale contro il portoghese Nuno Borges, ha poi parlato in conferenza stampa e ha avuto modo di fare un confronto tra due grandi promesse delinternazionale, ovveroe proprioAlcarez. Il giocatore italiano, attuale numero 83 del mondo, ha 19 anni e ha già dimostrato unconvincente in tornei di prima fascia. Ilta iberico ha invece 17 anni e al momento è numero 120 del ranking ATP, dopo una serie di passi falsi nelle ultime settimane. Il ...

