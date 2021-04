Tennis, la pioggia rallenta il programma odierno ad Estoril. A rischio rinvio il match di Marco Cecchinato (Di mercoledì 28 aprile 2021) Potrebbe protrarsi fino a domani l’attesa di Marco Cecchinato, chiamato ad affrontare il francese Ugo Humbert per gli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Estoril. Il match dell’azzurro, programmato quest’oggi come terzo incontro sul campo centrale, rischia infatti di essere rinviato a domani a causa del maltempo. Dopo la vittoria in apertura di programma del sudafricano Kevin Anderson per 6-3 7-6 sullo spagnolo Roberto Carballes Baena in poco meno di due ore di gioco, purtroppo l’arrivo della pioggia ha provocato l’interruzione della partita tra il croato Marin Cilic ed il padrone di casa portoghese Nuno Borges al termine del primo set (vinto a sorpresa al tie-break dalla wild card locale). Le previsioni sono comunque incoraggianti (la pioggia sta ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 aprile 2021) Potrebbe protrarsi fino a domani l’attesa di, chiamato ad affrontare il francese Ugo Humbert per gli ottavi di finale del torneo ATP 250 di. Ildell’azzurro,to quest’oggi come terzo incontro sul campo centrale, rischia infatti di essere rinviato a domani a causa del maltempo. Dopo la vittoria in apertura didel sudafricano Kevin Anderson per 6-3 7-6 sullo spagnolo Roberto Carballes Baena in poco meno di due ore di gioco, purtroppo l’arrivo dellaha provocato l’interruzione della partita tra il croato Marin Cilic ed il padrone di casa portoghese Nuno Borges al termine del primo set (vinto a sorpresa al tie-break dalla wild card locale). Le previsioni sono comunque incoraggianti (lasta ...

sportface2016 : #AtpEstoril, arriva la pioggia: sospeso il match di #Cilic, slitta l'inizio di #Cecchinato - lisadagliocchib : RT @Baldaranza: *Match point Vite, come partite di tennis, interrotte per pioggia. Di lacrime. #BisognerebbeRiporre si, ma non è tanto se… - intornoAlTempo : RT @Baldaranza: *Match point Vite, come partite di tennis, interrotte per pioggia. Di lacrime. #BisognerebbeRiporre si, ma non è tanto se… - alycecappellaio : RT @Baldaranza: *Match point Vite, come partite di tennis, interrotte per pioggia. Di lacrime. #BisognerebbeRiporre si, ma non è tanto se… - LaSarfatti : RT @Baldaranza: *Match point Vite, come partite di tennis, interrotte per pioggia. Di lacrime. #BisognerebbeRiporre si, ma non è tanto se… -