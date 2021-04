Tennis: Federer metterà all’asta vecchie attrezzature per beneficenza (Di mercoledì 28 aprile 2021) Berlino, 28 apr. (Adnkronos) – La star del Tennis mondiale, Roger Federer, metterà all’asta alcune delle sue vecchie attrezzature per delle buone cause, tra cui le scarpe della sua vittoria di Wimbledon su Rafael Nadal nel 2007 e una racchetta del trionfo del Roland Garros nel 2009. Un totale di 20 lotti delle sue vittorie del Grande Slam saranno offerte all’asta in un evento online il 23 giugno, ha spiegato la casa d’aste londinese Christie’s. Inoltre, circa 300 articoli della carriera di Federer saranno disponibili per un’offerta online dal 23 giugno al 14 luglio. Il ricavato andrà alla Roger Federer Foundation, che aiuta i bambini in Africa e in Svizzera ad accedere all’istruzione. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 28 aprile 2021) Berlino, 28 apr. (Adnkronos) – La star delmondiale, Rogeralcune delle sueper delle buone cause, tra cui le scarpe della sua vittoria di Wimbledon su Rafael Nadal nel 2007 e una racchetta del trionfo del Roland Garros nel 2009. Un totale di 20 lotti delle sue vittorie del Grande Slam saranno offertein un evento online il 23 giugno, ha spiegato la casa d’aste londinese Christie’s. Inoltre, circa 300 articoli della carriera disaranno disponibili per un’offerta online dal 23 giugno al 14 luglio. Il ricavato andrà alla RogerFoundation, che aiuta i bambini in Africa e in Svizzera ad accedere all’istruzione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

