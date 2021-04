Tennis, dal 17 al 25 luglio i Palermo Ladies Open: ci sarà il pubblico sugli spalti (Di mercoledì 28 aprile 2021) E’ stata ufficializzata dalla WTA la nuova data dei Palermo Ladies Open, torneo dotato di un montepremi da 275 mila dollari. Al Country Time Club di Palermo andrà in scena la 32esima edizione dal 17 al 25 luglio. Si partirà il 17 e 18 luglio con le qualificazioni (tabellone da 16 giocatrici) e da lunedì 19 si passerà al main draw da 32 giocatrici nel singolare e 16 coppie nel doppio. Saranno disponibili quattro wild card per il tabellone principale e altre due per le qualificazioni ed altrettante nel doppio. Queste le parole del direttore del torneo Oliviero Palma: “Dopo la parentesi dello scorso anno con le partite disputate ad inizio agosto, torniamo alla tradizionale data della seconda metà del mese di luglio. Il Circolo non è si è mai fermato ed è pronto ad ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 aprile 2021) E’ stata ufficializzata dalla WTA la nuova data dei, torneo dotato di un montepremi da 275 mila dollari. Al Country Time Club diandrà in scena la 32esima edizione dal 17 al 25. Si partirà il 17 e 18con le qualificazioni (tabellone da 16 giocatrici) e da lunedì 19 si passerà al main draw da 32 giocatrici nel singolare e 16 coppie nel doppio. Saranno disponibili quattro wild card per il tabellone principale e altre due per le qualificazioni ed altrettante nel doppio. Queste le parole del direttore del torneo Oliviero Palma: “Dopo la parentesi dello scorso anno con le partite disputate ad inizio agosto, torniamo alla tradizionale data della seconda metà del mese di. Il Circolo non è si è mai fermato ed è pronto ad ...

