Tempesta d'Amore, anticipazioni oggi 28 aprile: Tim e Franzi si godono il loro amore (Di mercoledì 28 aprile 2021) anticipazioni della puntata di oggi mercoledì 28 aprile di Tempesta d'amore: Lucy e Joell nella suite Sissi del Fusternhof odono il pianto del fantasma. Franzi e Tim, finalmente, possono godersi un po' di pace: il loro amore va a gonfie vele. Tempesta d'amore racconta le vicende dei personaggi che ruotano intorno al Fusternhof. Cosa accadrà, oggi 28 aprile, in questa nuova puntata? Quali sorprese ci riserverà Ariane?

