Tempesta d’amore | anticipazioni 29 aprile | la richiesta di Michael

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Continua l’appuntamento con la soap opera tedesca, che giovedì 292021, nella fascia preserale di Rete 4 (dalle ore 19:35 fino alle 20:30) andrà in onda con una nuovissima puntata, che già da ora si prevede ricca di colpi di scena. Scopriamo qualche dettaglio in più a riguardo.29Dopo che, le torte fatte in casa da Rosalie non avrebbero dato i risultati che lei sperava di avere, per il semplice fatto che non sono piaciute a nessuno,supplicherà Amelie di non abbandonare per nessun motivo la Enghel. Gli dirà, di continuare assolutamente ad impararla. Ma poco dopo il dottore si ritroverà a smascherare Rosalie, sarà lei il cosiddetto fantasma che sente piangere nella suite? ed si ...