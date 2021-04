Team Italia: “Oltre 20 superyacht con le nostre plance in acqua nel 2021” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Team Italia, dopo aver vissuto un 2020 di grande soddisfazione, si conferma ancora una volta un’azienda internazionale leader nel campo dell’elettronica di navigazione per mega e superyacht, con un portfolio di Oltre 500 progetti realizzati per yacht da 30 m ad Oltre 100 m nei suoi 20 anni di attività. “I primi mesi di questo 2021 fanno già intravedere chiaramente una decisa ripresa nelle consegne di superyacht”, spiega Massimo Minnella, CEO di Team Italia. “Sono infatti Oltre 20 i superyacht che sono scesi o che scenderanno in acqua in questi mesi con plance integrate Team Italia. Un risultato che è anche frutto della attenzione che ... Leggi su nonsolonautica (Di mercoledì 28 aprile 2021), dopo aver vissuto un 2020 di grande soddisfazione, si conferma ancora una volta un’azienda internazionale leader nel campo dell’elettronica di navigazione per mega e, con un portfolio di500 progetti realizzati per yacht da 30 m ad100 m nei suoi 20 anni di attività. “I primi mesi di questofanno già intravedere chiaramente una decisa ripresa nelle consegne di”, spiega Massimo Minnella, CEO di. “Sono infatti20 iche sono scesi o che scenderanno inin questi mesi conintegrate. Un risultato che è anche frutto della attenzione che ...

