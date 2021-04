(Di mercoledì 28 aprile 2021) Il Sindaco diha incontrato nei giorni scorsi Franco Lovo, un cittadino pensionato che, in sella alla sua bici, porta il suo aiuto concreto alla comunità raccogliendo i rifiuti e le immondizie abbandonati sulle strade del nostro territorio. “Ho voluto fare un ringraziamento speciale, di persona, a Franco – commenta il Sindaco Moreno Lirutti – perché il suo contributo aiuta veramente tutti noi a godere appieno della bellezza del nostro comune. Purtroppo molto spesso non ci si accorge di quanto anche soltanto una cartina lasciata sul marciapiede, un mozzicone di sigaretta buttato nell’aiuola, una bustina di plastica abbandonata sul muretto possano accumularsi in un lasso brevissimo di tempo. I nostri operatori ecologici sono costantemente al lavoro per mantenere e garantire la pulizia del territorio, sia per una questione igienica che di decoro urbano. ...

Advertising

effe_news : Tavagnacco: il valore del volontariato, quando “il bene chiama il bene” -

Ultime Notizie dalla rete : Tavagnacco valore

Udine20

... i referenti dell'Associazione Pentalux che da anni gestiscono il Banco alimentare sul nostro territorio, e i volontari della Protezione Civile diche, come ormai accade mensilmente dall'...... Gratta e Vinci e tutto quello che poteva avere un. I danni per l'esercizio commerciale sarebbero di oltre 15mila euro. Il giorno prima è toccato ad un bar di, in provincia di Udine.Il Sindaco di Tavagnacco ha incontrato nei giorni scorsi Franco Lovo, un cittadino pensionato che, in sella alla sua bici, porta il suo aiuto ...Il Como batte la Cremonese e festeggia il ritorno tra i grandi del calcio italiano dopo il fallimento del 2016. Una doppietta di Gabrielloni in 30' regala al Como la promozione diretta in Serie B. Int ...