Talofen: effetti collaterali anche gravi della Promazina Cloridrato. Assumere Talofen non significa essere esenti da rischi. Ecco tutti gli effetti collaterali, anche gravi, della Promazina Cloridrato. Il Talofen è un farmaco a base di Promazina Cloridrato utilizzato prevalentemente per il trattamento dell'agitazione psicomotoria o del comportamento aggressivo, la Schizofrenia ed altri disturbi psicotici. Tra gli effetti collaterali, anche gravi, segnalati dagli studi scientifici si segnalano: Patologie del sistema emolinfopoietico: agranulocitosi, coagulazione intravascolare disseminata, neutropenia Patologie endocrine: aumento del ...

