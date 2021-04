Advertising

Antonio_Tajani : Grazie a @forza_italia c'è stato un cambio di passo nel governo. Le altre forze di maggioranza sappiano che ci oppo… - Antonio_Tajani : Finalmente la #Francia arresta terroristi rossi latitanti da anni grazie all’iniziativa del #GovernoDraghi. Anche q… - CorriereCitta : Tajani “Cambio di passo con nostra presenza al governo” - ItaliaNotizie24 : Tajani “Cambio di passo con nostra presenza al governo” - italianfirst2 : Tajani “Cambio di passo con nostra presenza al governo” ?? come no, si vede, ma per piacere ?@Antonio_Tajani? -

Ultime Notizie dalla rete : Tajani Cambio

Per, il governo di unità nazionale e l'aumentato peso dell'Italia in Europa potrebbero aver ... Ildi passo, da tutti i punti di vista, è legato anche al fatto che Berlusconi si impose per ...... Matteo Renzi ieri sera, intervenendo in aula, ha spiegato dove sta ildi passo. "Oggi - ha ... Così il leader della Lega ha convocatoe Ronzulli, i front man di Forza Italia, per mediare ...C'è stato un vero cambio di passo rispetto al passato, rispetto al governo giallorosso per quanto riguarda il Sud". Così Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, durante la conferenza ...28 aprile, 14:20 Italia Coprifuoco, Tajani: "Noi forza di governo per aiutare cittadini. Con noi si valutera' abolizione" "Con il governo Draghi ci sono stati molti cambi di passo ...