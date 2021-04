Tabellone Atp Estoril 2021 | Shapovalov guida il seeding | presente Cecchinato

Leggi su sportface

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Ilprincipale del torneo Atp dell’. Are ildella manifestazione portoghese è il canadese Denis, mentre con il numero due c’è il cileno Christian Garin. Dopo la cancellazione daldi Fabio Fognini, a rappresentare la bandiera italiana c’è il solo MarcoATPSECONDO TURNO (1)vs Moutet Herbert vs (7) Ramos-Vinolas (3) Humbert vsChardy vs (8) Davidovic-Fokina (6) Cilic vs Borges Anderson vs (LL) Carballes Baena Martinez vs Norrie Gasquet vs (2) Garin PRIMO TURNO (1)Bye Moutet b. Giron 6-4 6-7(7) 6-4 Simon vs Herbert 5-7 3-6 (7) ...