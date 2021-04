Superluna rosa | ecco lo spettacolare fenomeno nei cieli di Londra – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 aprile 2021) La primadel 2021 non era solo più grande del normale (circa il 7%), perché più vicina alla terra, ma era anche di colore. Unstupefacente, ma non unico: quella che ieri ha decorato la skyline dinelle immagini non sarà la luna più “super” del 2021. A maggio sarà ancora più grande. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.