Superenalotto, vinti 200 mila euro in Valtellina coi numeri dell'estrazione del 27 aprile (Di mercoledì 28 aprile 2021) La Dea Bendata bacia la Valtellina . Un 5 da oltre 200 mila euro è stato centrato grazie all'estrazione dei numeri del Superenalotto di martedì 27 aprile. Se infatti ancora nessuno ha centrato il 6, ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 28 aprile 2021) La Dea Bendata bacia la. Un 5 da oltre 200è stato centrato grazie all'deideldi martedì 27. Se infatti ancora nessuno ha centrato il 6, ...

Advertising

Giorno_Sondrio : Superenalotto, vinti 200 mila euro in Valtellina coi numeri dell'estrazione del 27 aprile - generacomplotti : RT @stop_fake_news_: AGI - Il SuperEnalotto ha raggiunto, per l'estrazione di oggi, un jackpot da capogiro pari a 142,3 milioni di euro. È … - stop_fake_news_ : AGI - Il SuperEnalotto ha raggiunto, per l'estrazione di oggi, un jackpot da capogiro pari a 142,3 milioni di euro.… - larampait : #SuperEnalotto, festa nel Casertano: vinti 29mila euro - infoitcultura : Altro che Superenalotto: 150mila euro vinti al Dieci e Lotto -