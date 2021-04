Superenalotto | sorridono in nove Adesso il jackpot è davvero clamoroso

Leggi su consumatore

(Di mercoledì 28 aprile 2021), tante le emozioni anche nel concorso numero 50 che non ha portato alla vincita clamorose dei sei ma tanti premi minori Il concorso numero 50 deldi martedì 27 aprile ha regalato nuove vincite in tutta Italia. Non c’è stata quella clamorosa e milionaria, ma benpremi di consolazione che non hanno L'articolo proviene da Consumatore.com.