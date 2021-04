Sul fatto che prevarrà il ‘gusto del futuro’ auspicato da Draghi ho i miei dubbi (Di mercoledì 28 aprile 2021) di Carlo Schettino Siamo al grottesco o il Presidente del Consiglio sta facendo prove dialettiche da Presidente della Repubblica? Lo chiedo per gli italiani, quelli di buon senso. Se abbiamo ascoltato le parole del Premier in Aula, la condizione sine qua non affinché gli effetti del Piano presentato si realizzino sono legate al prevalere del “gusto del futuro” su corruzione, stupidità e interessi di parte. Mi chiedo davvero se stiamo scherzando o meno. Personalmente ripongo nel Next Generation Ue la fiducia che il cambiamento atteso, e mai nemmeno proposto dai nostri governi, si realizzi. Una realizzazione che dovrebbe passare attraverso molte modifiche di cultura, conoscenza, comportamenti, organizzazione che dovranno essere prodotti o indotti. Uno Stato civile, e integrato in Ue, dovrebbe guardare alle best practices nei differenti campi e provare, adattandole al proprio contesto, a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) di Carlo Schettino Siamo al grottesco o il Presidente del Consiglio sta facendo prove dialettiche da Presidente della Repubblica? Lo chiedo per gli italiani, quelli di buon senso. Se abbiamo ascoltato le parole del Premier in Aula, la condizione sine qua non affinché gli effetti del Piano presentato si realizzino sono legate al prevalere del “gusto del futuro” su corruzione, stupidità e interessi di parte. Mi chiedo davvero se stiamo scherzando o meno. Personalmente ripongo nel Next Generation Ue la fiducia che il cambiamento atteso, e mai nemmeno proposto dai nostri governi, si realizzi. Una realizzazione che dovrebbe passare attraverso molte modifiche di cultura, conoscenza, comportamenti, organizzazione che dovranno essere prodotti o indotti. Uno Stato civile, e integrato in Ue, dovrebbe guardare alle best practices nei differenti campi e provare, adattandole al proprio contesto, a ...

- ilfattoblog : Sul fatto che prevarrà il 'gusto del futuro' auspicato da Draghi ho i miei dubbi -