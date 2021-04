Advertising

Michele #Santoro ha incontrato il mafioso Maurizio #Avola che gli ha confessato di essere stata l'… - Strage Borsellino, Avola: "Ho portato io l'esplosivo, i servizi segreti non c'erano" - Santoro ha la schiena dritta, è sempre stato senza peli sulla lingua. E Fiammetta Borsellino snocciola nomi,… - Sono l'ultimo che ha visto lo sguardo di Borsellino. Così il pentito ha dato il segnale per la strage… - Michele #Santoro ha incontrato il mafioso Maurizio #Avola che gli ha confessato di essere stata l'ultima persona che ha visto lo sguardo di Paolo…

"Io posso dire che c'ero e sono uno degli esecutori materiale delladi via D'Amelio. E sono l'ultima persona che ha visto lo sguardo di Paoloprima di dare il segnale per l'esplosione". Lo ha detto l'ex killer Maurizio Avola intervistato da Michele ...E' la denuncia di Fiammetta, la figlia minore di Paolonello speciale Mafia di Enrico Mentana su La7. "La cosa grave è che il 14 luglio 1992 (cinque giorni prima della...Palermo, 28 apr. (Adnkronos) - 'Ci fu una anomala accelerazione della strage di Via d'Amelio. Voglio ricordare le parole di mio padre, che disse ...Il ritorno in tv di Michele Santoro è sancito da uno speciale evento di La 7, “Speciale Mafia, la ricerca della verità” ...