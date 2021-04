Storia di una famiglia perbene dal romanzo alla fiction: prossimamente su Canale 5 (Di mercoledì 28 aprile 2021) E’ stata confermata da Mediaset la lavorazione di una nuova fiction per la prossima stagione televisiva. Si era detto già qualche settimana fa di una possibile trasposizione, dal romanzo alla tv, di una Storia che tanto ha interessato i lettori. Parliamo del libro Storia di una famiglia perbene, il romanzo di Rosa Ventrella, un vero best seller. Storia di una famiglia per bene diventerà una fiction che andrà in onda probabilmente nell’autunno del 2021 o nell’inverno del 2022 su Canale 5. E’ una delle fiction mediaset di punta per la prossima stagione. Simona Cavallari, amatissimo volto delle fiction Mediaset, in particolare per il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 28 aprile 2021) E’ stata confermata da Mediaset la lavorazione di una nuovaper la prossima stagione televisiva. Si era detto già qualche settimana fa di una possibile trasposizione, daltv, di unache tanto ha interessato i lettori. Parliamo del librodi una, ildi Rosa Ventrella, un vero best seller.di unaper bene diventerà unache andrà in onda probabilmente nell’autunno del 2021 o nell’inverno del 2022 su5. E’ una dellemediaset di punta per la prossima stagione. Simona Cavri, amatissimo volto delleMediaset, in particolare per il ...

