Stitches-Un Legame privato | il film di Miroslav Terzi?

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Disponibile in anteprima nelle sale italiane il 13 maggio,-Unil nuovodiretto da?. Distributo da Trentin associazione con Inica Presentato in anteprima alla 69° Berlinale nella sezione Panorama, il nuovodiretto da?. Un intenso lavoro di ricerca portando sotto i riflettori la vera testimonianza di Drinka Radonij, l’eroina moderna in lotta contro tutti e tutto pur di arrivare alla verità. Distribuito da Trentin associazione con Inica, lo script è affidato alla nota autrice Elma Tataragi? (Dio è donna e si chiama Petrunya).- Un...