Stella Egitto | chi è Maurizia di Buongiorno mamma?

(Di mercoledì 28 aprile 2021)interpretanella miniserie italiana! è tra le attrici più apprezzate e ambite della sua generazione sopratutto nel’ambito televisivo ma ha riscosso un certo successo anche al cinema., nata a Messina il 6 ottobre 1987, ha iniziato a impegnarsi seriamente nella recitazione molto giovane, quando ha frequentato l’Accademia Silvio d’Amico ed ha fatto parte di diverse compagnie teatrali. Dopo essersi trasferita a Roma,fa il suo esordio al cinema con Un altro mondo, di Silvio Muccino, ed in televisione con il film Mia Madre, di Ricky Tognazzi, tutte e due produzioni datate 2010. Successivamente, sempre per la televisione prende parte a produzioni come Baciati dall’amore, Il Commissario Montalbano ...

Advertising

Gianni30590565 : RT @lepiusexyVIP: Bellissima Stella Egitto ???? #sexy #topless #tits - Antico_Egitto : Stella Egitto è Maurizia Scalzi - Mediaset Play - sigma_tao : AVELLINO=MERCOGLIANO=SANTO ANGELO sintesi LEONI=GEnS ULPIA PUBLIO=ANGELO=ANGLIO LA=commutazione telecomunicazioni… - Antico_Egitto : Chi è Stella Egitto, vita privata e carriera: tutto sulla nota attrice italiana - UrbanPost - nocchi_rita : RT @mrs_albinati: Stella Egitto, sappi che per me sarai sempre una Strano #BuongiornoMamma -

Ultime Notizie dalla rete : Stella Egitto

La Gazzetta dello Spettacolo

... il vicequestore Vincenzo Colaprico ( Domenico Diele ) scopre qualcosa di nuovo che riguarda Agata: la ragazza è infatti la figlia di Maurizia (), che in una misteriosa fotografia ...... la miniserie in 6 puntata, per un totale di 12 episodi, si avvale nel cast, oltre agli attori sopracitati, anche della presenza di Serena Autieri , Erasmo Genzini,, Barbara Folchitto, ...La seconda puntatan Buongiorno, mamma!, la nuova fiction di Canale 5, va in onda stasera 28 aprile in prima serata alle 21.45. Tra i protagonisti ci sono Raoul Bova e Serena Autieri.Il noto attore è intervenuto questa mattina in diretta su RTL 102.5 all’interno del programma W l’Italia per parlare della nuova serie tv “Buongiorno, mamma!”, di cui Bova è protagonista ...