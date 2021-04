Advertising

anteprima24 : ** Statua di Padre Pio decapitata, #Sindaco: 'Episodio sconcertante, no a speculazioni' ** - MaMaurizi9 : RT @mattinodinapoli: Staccano la testa dalla statua di Padre Pio Identificato e denunciato immigrato 61enne - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Caserta, decapita statua di Padre Pio: #Eritreo denunciato dai #Carabinieri -… - hele_fr : RT @mattinodinapoli: Staccano la testa dalla statua di Padre Pio Identificato e denunciato immigrato 61enne - pensivin : Staccano la testa della statua di Padre Pio. Identificato e denunciato immigrato 61enne -

Ultime Notizie dalla rete : Statua Padre

Nel frattempo, ad Argo, viene distrutta ladi Zeus e Ade furioso uccide tutti i soldati ... Ildi lei però saputo dalla gravidanza la uccide e viene per questo trasformato in un mostro ...... e "Buddha of the Chadar" di Sean Whitaker, une un figlio intraprendono un pellegrinaggio lungo un antico sentiero sull'Himalaya, per consegnare a un remoto monastero di montagna unain ...I carabinieri della Compagnia di Caserta hanno denunciato un 61enne eritreo, senza fissa dimora. L'accusa è di aver danneggiato statue sacre installate in ...Statue decapitate a San Clemente, frazione di Caserta, individuato il colpevole. Gli atti vandalici ai danni di statue o simboli sacri avevano destato profondo sdegno nelle comunità locali, le indagin ...