Stasera in TV 28 aprile, cosa vedere: Chi l’ha visto? o Buongiorno, mamma! (Di mercoledì 28 aprile 2021) Stasera in TV mercoledì 28 aprile: Ulisse – Il piacere della scoperta su Rai 1, Buongiorno, mamma! su Canale 5. Rete 4, appuntamento con Zona Bianca Chi l’ha visto (foto Rai)Ecco l’elenco delle trasmissioni che andranno in onda Stasera mercoledì 28 aprile sulle maggiori reti televisive italiane. Su Rai 1 alle 21.25 in onda il documentario “Ulisse – Il piacere della scoperta: Sei regine per Enrico VIII”. Anche Enrico VIII e Anna Bolena, quando erano ancora amanti, hanno dovuto sperimentare il confinamento e la lontananza imposti da una epidemia che ha flagellato l’Inghilterra nel ‘500. Domani sera ad #Ulisse racconteremo questa ed altre storie su Enrico VIII e le sue sei regine. pic.twitter.com/quGTUs62wt — Alberto Angela ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 28 aprile 2021)in TV mercoledì 28: Ulisse – Il piacere della scoperta su Rai 1,su Canale 5. Rete 4, appuntamento con Zona Bianca Chi(foto Rai)Ecco l’elenco delle trasmissioni che andranno in ondamercoledì 28sulle maggiori reti televisive italiane. Su Rai 1 alle 21.25 in onda il documentario “Ulisse – Il piacere della scoperta: Sei regine per Enrico VIII”. Anche Enrico VIII e Anna Bolena, quando erano ancora amanti, hanno dovuto sperimentare il confinamento e la lontananza imposti da una epidemia che ha flagellato l’Inghilterra nel ‘500. Domani sera ad #Ulisse racconteremo questa ed altre storie su Enrico VIII e le sue sei regine. pic.twitter.com/quGTUs62wt — Alberto Angela ...

Advertising

teatroallascala : Stasera alle ore 18 celebriamo il 25 aprile con un concerto organizzato dalla sezione ANPI Teatro alla Scala. In pr… - DiMarzio : LIVE #Superlega | La grande fuga? Stasera riunione di urgenza tra le 12 fondatrici. Tutti gli aggiornamenti ??… - mymovies : Stasera in TV: i film da non perdere di mercoledì 28 aprile 2021 ? Nel nome del padre, Il filo nascosto o La rispo… - FilomenaGallo55 : RT @inblu2000it: #Pregaconnoi il Rosario dalla Protocattedrale di Casertavecchia (CE) presieduto da mons. Pietro Lagnese, Vescovo di Casert… - REDCOMMUNIC : Con la puntata numero 4460, stasera, mercoledì 28 aprile, in seconda serata su #canale5 #mauriziocostanzo chiude il… -