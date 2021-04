Starlink: ok ai satelliti a bassa quota nel rispetto dei competitors (Di mercoledì 28 aprile 2021) Starlink potrà lanciare i satelliti a circa 550 km sul livello del mare, senza pestare i piedi della concorrenza. Soddisfatta anche Amazon. I satelliti Starlink allineati sul Falcon 9 prima del rilascio in orbita (image from www.nasaspaceflight.com)La Federal Communication Commission ha autorizzato Space X a lanciare 2.814 satelliti della costellazione Starlink a una quota molto più bassa di quanto stabilito inizialmente. La decisione della FCC è un’ottima notizia per la rete satellitare di Elon Musk, che potrà contare su ripetitori orbitanti a circa 550 km sul livello del mare, assicurando un segnale più potente verso i ricevitori posizionati sulla Terra. Space X, la compagnia aerospaziale dell’imprenditore sudafricano, ha concepito ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 28 aprile 2021)potrà lanciare ia circa 550 km sul livello del mare, senza pestare i piedi della concorrenza. Soddisfatta anche Amazon. Iallineati sul Falcon 9 prima del rilascio in orbita (image from www.nasaspaceflight.com)La Federal Communication Commission ha autorizzato Space X a lanciare 2.814della costellazionea unamolto piùdi quanto stabilito inizialmente. La decisione della FCC è un’ottima notizia per la rete satellitare di Elon Musk, che potrà contare su ripetitori orbitanti a circa 550 km sul livello del mare, assicurando un segnale più potente verso i ricevitori posizionati sulla Terra. Space X, la compagnia aerospaziale dell’imprenditore sudafricano, ha concepito ...

