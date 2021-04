SSC Napoli, Salvione: “L’accordo con la Konami importantissimo. Vi spiego tutto” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il Napoli ha annunciato un accordo con la Konami, nota casa di produzione di videogiochi giapponese. La partnership ufficiale tra il club azzurro e il colosso giapponese nel settore dei videogiochi a tema calcistico avrà inizio nella stagione 2021/22. L’accordo garantirà numerosi diritti di commercializzazione.A partire dalla stagione calcistica 2022/23, la serie eFootball PES sarà l’unico videogioco di calcio a a includere la squadra del Napoli completamente autorizzata. La Konami ha fatto sapere comunicato che diventerà il partner ufficiale del centro sportivo di Castel Volturno. della nota società calcistica italiana. Dal 1° luglio 2021, la struttura sarà ufficialmente denominata “SSC Napoli Konami Training Center” e comprenderà una nuovissima area gaming per i ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ilha annunciato un accordo con la, nota casa di produzione di videogiochi giapponese. La partnership ufficiale tra il club azzurro e il colosso giapponese nel settore dei videogiochi a tema calcistico avrà inizio nella stagione 2021/22.garantirà numerosi diritti di commercializzazione.A partire dalla stagione calcistica 2022/23, la serie eFootball PES sarà l’unico videogioco di calcio a a includere la squadra delcompletamente autorizzata. Laha fatto sapere comunicato che diventerà il partner ufficiale del centro sportivo di Castel Volturno. della nota società calcistica italiana. Dal 1° luglio 2021, la struttura sarà ufficialmente denominata “SSCTraining Center” e comprenderà una nuovissima area gaming per i ...

