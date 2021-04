Sputnik, Burioni: “Questo vaccino ha un problema grave”. Come reagirà De Luca? (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Brutte notizie arrivano dal Brasile per quanto riguarda il vaccino Sputnik. Il siero russo, lo stesso prenotato dal presidente Vincenzo De Luca, è stato bocciato dall’Anvisa, l’Agenzia Nazionale di Vigilanza Sanitaria del Paese sudamericano. Il motivo è stato spiegato da Roberto Burioni con un tweet: “Il problema di Sputnik sembra essere grave. Il vaccino dovrebbe essere costituito da virus incapace di replicarsi, mentre tutti i campioni analizzati in Brasile contenevano virus in grado di replicarsi. Non stupisce la bocciatura all’unanimità“. Ha cinguettato il virologo e docente all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Una notizia che non farà certamente piacere al Governatore della Regione Campania ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Brutte notizie arrivano dal Brasile per quanto riguarda il. Il siero russo, lo stesso prenotato dal presidente Vincenzo De, è stato bocciato dall’Anvisa, l’Agenzia Nazionale di Vigilanza Sanitaria del Paese sudamericano. Il motivo è stato spiegato da Robertocon un tweet: “Ildisembra essere. Ildovrebbe essere costituito da virus incapace di replicarsi, mentre tutti i campioni analizzati in Brasile contenevano virus in grado di replicarsi. Non stupisce la bocciatura all’unanimità“. Ha cinguettato il virologo e docente all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Una notizia che non farà certamente piacere al Governatore della Regione Campania ...

Advertising

anteprima24 : ** #Sputnik, #Burioni: 'Questo #Vaccino ha un problema grave'. Come reagirà De Luca? ** - italiaserait : Sputnik, Burioni: “Problema di questo vaccino sembra essere grave” - occhio_notizie : Vaccino Sputnik 'contiene adenovirus capace di replicarsi': ecco perché il Brasile dice no. Burioni: 'Problema grav… - darkskywriter : @DrManq @francelupi Per essere sicuro: Burioni sta proprio dicendo quello che credo di aver capito, cioè che il vac… - la_iovieno : @FabrizioChiodo @RobertoBurioni @gianlucac1 @ThManfredi Leggendo Burioni pensavo si riferisse al vaccino sputnik -