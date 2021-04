Spunta il bacio tra Diletta Leotta e Ryan Friedkin | lei aveva smentito con un lungo sfogo – FOTO

(Di mercoledì 28 aprile 2021)hapubblicamente (con unsu Instagram) di avere un flirt con, figlio del proprietario della Roma.ilconEppure, proprio tra le pagine del settimanale Oggi (che uscirà domani), iltra di loro si vede chiaramente. Secondo ciò che riporta il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Spunta il bacio tra Diletta Leotta e Ryan Friedkin: lei aveva smentito - cortomuso : RT @PagineRomaniste: Ryan #Friedkin e Diletta #Leotta: spunta il bacio - FOTO #ASRoma - stirone99 : RT @PagineRomaniste: Ryan #Friedkin e Diletta #Leotta: spunta il bacio - FOTO #ASRoma - GMontalesi : RT @PagineRomaniste: Ryan #Friedkin e Diletta #Leotta: spunta il bacio - FOTO #ASRoma - PagineRomaniste : Ryan #Friedkin e Diletta #Leotta: spunta il bacio - FOTO #ASRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Spunta bacio

ForzaRoma.info

Diletta Leotta ha smentito pubblicamente (con un lungo sfogo su Instagram) di avere un flirt con Ryan Friedkin , figlio del proprietario della Roma. Diletta Leotta,ilcon Ryan Friedkin Eppure, proprio tra le pagine del settimanale Oggi (che uscirà domani), iltra di loro si vede chiaramente. Secondo ciò che riporta il settimanale, la love ...Il Settimanale "Oggi", che sarà in edicola domani, ha pubblicato in copertina la foto deltra i due . Se sarà solo un flirt o qualcosa di più lo dirà solo il tempo. Nel frattempo però che tra ...Spuntano le foto di un bacio tra Diletta Leotta e Ryan Friedkin, figlio del proprietario della Roma. Proprio ieri la conduttrice sportiva si era lamentata ...Il Settimanale OGGI ha pubblicato una foto nella quale ritrae Diletta Leotta in atteggiamenti amorosi con Ryan Friedkin (vice presidente della Roma).