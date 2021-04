Sport | “Le chiavi dell’operazione Neymar” | il Barcellona ci prova

(Di mercoledì 28 aprile 2021) A poche ore dalla partita del Psg contro il Manchester City per la semifinale di Champions League il quotidiano spagnoloparlain chiave. Il talento brasiliano ancora non rinnova col Psg e fino a ieri in conferenza stampa ha detto che “C’è tempo”, secondoaspetta ilprima di firmare il prolungamento del contratto coi parigini. Il titolo diè “Le” proprio perché ci sono più fattori che il Barca potrebbe sfruttare: Laporta ha capito che il ritorno del brasiliano deve essere questa estate o mai più, poi l’arrivo disarebbe un’arma per convincere Messi di restare e continuare col club ...

Advertising

AlbertoRaho : Trovate l'attitudine di ognuno, e fatela crescere assieme a loro: questa una delle chiavi della ricerca del Talento… - LEGEA_official : La volontà di vincere, il desiderio di riuscire, l’impulso a raggiungere il tuo pieno potenziale… queste sono le ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Sport chiavi

alfredopedulla.com

Meglio magari riaffidarsi a Max, uno che ha conservato ledi casa.... sullo svago ed il tempo libero, la ristorazione e lo. Sappiamo poi quanto sia stato colpito ... quella che in futuro prenderà in consegna ledella città, fare qualcosa per arginare e ...Lunedì il ghanese aveva pubblicato delle frasi ricevute sottolineando: «L’educazione è la chiave, la colpa è dei genitori». Una madre si è scusata: «Siamo il riflesso dei nostri figli» ...ROMA - Si inizia ad intravedere la fine del campionato. Per la Lazio mancano sei partite compreso il recupero con il Torino se il Collegio di Garanzia non assegnerà il 3-0 a tavolino entro il 23 maggi ...