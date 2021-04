Speranza, no di Salvini alla sfiducia Bocciata la mozione di Fratelli d'Italia (Di mercoledì 28 aprile 2021) La Lega vota contro le mozioni di sfiducia presentate al Senato da Fratelli d'Italia, Italexit e Alternativa C'è contro il ministro della Salute Roberto Speranza. Decisivo il pressing del presidente del Consiglio Mario Draghi sul leader del Carroccio Matteo Salvini al fine... Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 28 aprile 2021) La Lega vota contro le mozioni dipresentate al Senato dad', Italexit e Alternativa C'è contro il ministro della Salute Roberto. Decisivo il pressing del presidente del Consiglio Mario Draghi sul leader del Carroccio Matteoal fine... Segui su affarni.it

Advertising

fattoquotidiano : ATTACCHI AL MINISTRO SPERANZA L’ex premier contro Salvini: “Scelga se stare dalla parte di chi soffia sul fuoco o d… - fattoquotidiano : Finché c'è Draghi c'è Speranza, ma per la lealtà non chiedete a Salvini. Sul Fatto di domani tutti i dettagli della… - fattoquotidiano : Dagli attacchi al no alla sfiducia, la versione di Salvini sul voto su Speranza: ‘Preferirei Sileri al suo posto, m… - antonionozzi : RT @ellyesse: Bocciata mozione di sfiducia a #Speranza Piena solidarietà a @robersperanza che fa un lavoro enorme e difficile nell’interess… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? Governo, Salvini vota contro la sfiducia a Speranza. Al Senato il centrodestra si spacca [di Tommaso Ciriaco… -