Speranza, il Senato respinge la sfiducia: contrari 221 senatori (Di mercoledì 28 aprile 2021) Speranza è intervenuto in Aula in difesa del suo operato. 221 Senatori hanno respinto la mozione che vuole la dimissione del Ministro La mozione di sfiducia di Fratelli d’Italia al ministro della Salute Roberto Speranza è stata respinta. Si contano 221 Senatori contrari, 29 a favore, 3 astenuti. A Palazzo Madama hanno presenziato per il voto 255 Senatori. Lega e Forza Italia hanno deciso di svincolarsi da Fdi e di non appoggiare la mozione. Roberto Speranza è intervenuto in Aula. A difesa del suo operato ha detto: “Nessuno dovrebbe mai dimenticare che il nemico è il virus e che dovremmo essere uniti nel combatterlo”. Poi, ha proseguito: “Invece prevale lo scontro politico e si cerca di sfruttare l’angoscia degli italiani per miopi interessi di ... Leggi su zon (Di mercoledì 28 aprile 2021)è intervenuto in Aula in difesa del suo operato. 221ri hanno respinto la mozione che vuole la dimissione del Ministro La mozione didi Fratelli d’Italia al ministro della Salute Robertoè stata respinta. Si contano 221ri, 29 a favore, 3 astenuti. A Palazzo Madama hanno presenziato per il voto 255ri. Lega e Forza Italia hanno deciso di svincolarsi da Fdi e di non appoggiare la mozione. Robertoè intervenuto in Aula. A difesa del suo operato ha detto: “Nessuno dovrebbe mai dimenticare che il nemico è il virus e che dovremmo essere uniti nel combatterlo”. Poi, ha proseguito: “Invece prevale lo scontro politico e si cerca di sfruttare l’angoscia degli italiani per miopi interessi di ...

Advertising

matteosalvinimi : Abbiamo annunciato in Senato la presentazione di un disegno di Legge per una commissione di inchiesta sul PIANO PAN… - VittorioSgarbi : Il ministro Speranza al Senato: «Linguaggio d’odio che sfrutta l’angoscia degli italiani». No, caro Speranza, il pr… - Corriere : Speranza all’attacco in Senato: «Non si fa politica su un’epidemia» - regynadeserto : RT @liuk71rm: Al termine del suo discorso in #Senato il ministro #Speranza è stato salutato dagli applausi dei senatori della maggioranza,… - CiccioniSe : RT @FabrizioDelpret: La mozione di sfiducia contro il Ministro #Speranza proposta da Giorgia Meloni, al Senato, ha raccolto solo 29 voti fa… -