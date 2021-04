Speranza blocca gli arrivi da Bangladesh e India (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che vieta l’ingresso, da qualsiasi punto di confine, a chi negli ultimi 14 giorni abbia soggiornato o transitato anche in Bangladesh oltre che in India.Dato l’aggravamento della situazione epidemiologica nei due Paesi, il provvedimento rafforza le misure di isolamento per le persone residenti in Italia autorizzate al rientro. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il Ministro della Salute Robertoha firmato una nuova ordinanza che vieta l’ingresso, da qualsiasi punto di confine, a chi negli ultimi 14 giorni abbia soggiornato o transitato anche inoltre che in.Dato l’aggravamento della situazione epidemiologica nei due Paesi, il provvedimento rafforza le misure di isolamento per le persone residenti in Italia autorizzate al rientro.

Monoclonali Covid, ecco il 'super' anticorpo che blocca anche le varianti ... tuttavia in Italia sono stati autorizzati in via temporanea con un decreto del Ministro della Salute Speranza il 6 febbraio scorso per il trattamento della malattia da Coronavirus da lieve a ...

