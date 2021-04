Speranza | arrivano i risultati del voto sulla richiesta di sfiducia

(Di mercoledì 28 aprile 2021) La mozione dipresentata da FdI al Senato contronon è passata. Ifanno comunque discutere la politica. Ministro(Google Immagini)Il Ministro della Salute Robertoè da mesi al centro della scena politica, e nello specifico delle polemiche delle opposizioni circa la gestione della pandemia Covid19. Dalla nascita del governo Draghi, è diventato difficile distinguere il fuoco nemico dal fuoco amico. Ad essere visibilmente in difficoltà, è soprattutto la Lega di Matteo Salvini, tra i critici più feroci e virulenti dell’operato del ministro. I nodi sono venuti oggi al pettine in Senato, dove sono state presentate tre mozioni di. Rispettivamente firmate dal capogruppo di Fratelli d’Italia, Luca Ciriani, dal senatore ...

Nonostante il peggior lockdown sia avvenuto a marzo 2020, il popolo godeva ancora di: ... Tante le famiglie che nonpiù a fine mese, ma il malcontento tocca davvero tutti. Anche le ...Mebtre da destra si moltiplicano gli attacchi ideologici, solidarietà adall'area democratica. Francesco Laforgia, senatore di Leu, scrive infatti: "Voterò contro la mozione di ...Non ha fiducia della propaganda del sindaco Carlo Marino, il movimento Speranza per Caserta che respinge, con forza, i messaggi politici che il primo cittadino sta lanciando alla città, soprattutto in ...La mozione di sfiducia presentata da FdI al Senato contro Speranza non è passata. I risultati fanno comunque discutere la politica.