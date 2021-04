Spaccio di droga nei locali della movida a Taormina, 26 arresti (Di mercoledì 28 aprile 2021) AGI - Ventisei arresti per traffico di droga in privincia di Messina, dove sono state sgominate due bande che distribuivano stupefacenti nella zona di Taormina e Giardini Naxos. I carabinieri del Comando provinciale di Messina hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip, su richiesta della Dda di Messina, per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di Spaccio di sostanze stupefacenti ed estorsione. L'indagine della Compagnia carabinieri di Taormina, culminata nell'operazione "Alcantara" ha colpito una rete di distribuzione della droga attiva nelle località turistiche di Taormina e Giardini Naxos, nonché in vari centri urbani ... Leggi su agi (Di mercoledì 28 aprile 2021) AGI - Ventiseiper traffico diin privincia di Messina, dove sono state sgominate due bande che distribuivano stupefacenti nella zona die Giardini Naxos. I carabinieri del Comando provinciale di Messina hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip, su richiestaDda di Messina, per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti ed estorsione. L'indagineCompagnia carabinieri di, culminata nell'operazione "Alcantara" ha colpito una rete di distribuzioneattiva nelletà turistiche die Giardini Naxos, nonché in vari centri urbani ...

