Sos Impresa | ' Commercianti costretti a inginocchiarsi davanti all' altarino del boss è sconcertante Unica strada è denunciare' GALLERY

Advertising

NapoliToday : #Cronaca Sos Impresa: “Commercianti costretti a inginocchiarsi davanti all'altarino del boss è sconcertante. Unica… - sudreporter : #Napoli, commercianti in ginocchio davanti altare #babyboss. @luigicuomo, presidente @ImpresaSos: 'isolato chi si o… - ImpresaSos : ?? 'Lo Stato è realmente dalla parte delle #imprese. Il primo passo è la denuncia e non ci stancheremo mai di ripet… - PorzioAnnapaola : RT @sudreporter: #Campania, @ImpresaSos 'adotta' imprenditori vittime di #racket e #usura - Napoliflash24 : Campania, Sos Impresa adotta gli imprenditori vittime di usura e racket - -

Ultime Notizie dalla rete : Sos Impresa

NapoliToday

Rimozione altarino Emanuele Sibillo (Foto Ansa) Lo dice in una nota Luigi Cuomo, presidente dell'associazione antiracket e antiusura '' che aggiunge: 'Ricordo bene quando altri ..." Un percorso a 360 gradi " spiega Pippo Scandurra , vicepresidente nazionale di "- Rete per la Legalità " che non si limita a sollecitare l'imprenditore a denunciare, lasciandolo poi ...Le rivalutazioni dei beni con pagamento di una imposta sostitutiva sono, per espressa previsione normativa, riserve in sospensione ...“Lo sconcertante dettaglio di commercianti sotto estorsione costretti a inginocchiarsi sotto minaccia davanti al tabernacolo dell’ex baby boss Emanuele Sibillo è inaccettabile e segna il punto più vil ...