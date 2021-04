Sony pubblica i risultati fiscali del 2020 | PlayStation traina la casa giapponeseHDblog it

(Di mercoledì 28 aprile 2021)hato ifinanziari dell’anno fiscaleè ancora il traino dellagiapponeseRead More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

infoitscienza : Sony pubblica i risultati fiscali del 2020: PlayStation traina la casa giapponese - gigibeltrame : Sony pubblica i risultati fiscali del 2020: PlayStation traina la casa giapponese #digilosofia… - HDblog : Sony pubblica i risultati fiscali del 2020: PlayStation traina la casa giapponese -

Ultime Notizie dalla rete : Sony pubblica

HDblog

Per il prossimo annosi aspetta di assistere ad un incremento dei ricavi grazie al maggior consumo di prodotti tramite i servizi in streaming, anche se parte di questo aumento dovrà andare a ...OPA In corso l'offertadi acquisito volontaria totalitaria di NAF 2 su ASTM . L'operazione ...2021) Sanofi (Francia - 1° trimestre 2021) Santander (Spagna - 1° trimestre 2021) GIAPPONE...Sony ha pubblicato i risultati finanziari dell'anno fiscale 2020: PlayStation è ancora il traino della casa giapponese ...Dopo aver rimandato il film a causa della pandemia di coronavirus, Sony ha fissato la data d'uscita del sequel del thriller.