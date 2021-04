SNAI – Europa League | Roma controvento Il «2» all' Old Trafford è un' impresa da 5 | 75

(Di mercoledì 28 aprile 2021) (Milano 28 aprile 2021) - La semifinale di andata vede il Manchester United nettamente favorito, a 1,55. Dalla parte degli inglesi anche il pronostico sul passaggio del turno – Villarreal avanti sull'Arsenal nel match casalingo, ma i Gunners sono più vicini alla finale. Milano, 28 aprile 2021 – Duro, anzi durissimo il cammino giallorosso per Danzica, sede della finale di. Il doppio match di semifinale contro il Manchester United vede lapesantemente sfavorita, a cominciare dall'andata in programma domani all'Old. Gli esperti deidanno il segno «1» inglese a quota modesta, 1,55, mentre il «2»nista vola a 5,75. In mezzo, l'ipotesi pareggio, a 4,25. La tana dei Red Devils evoca ricordi amari nei tifosi della, soprattutto per il ...

Adnkronos

L'agenziavede favoriti i Blancos per la partita serale di martedì 27 aprile e quota il segno 1 a 2,35. PSG MANCHESTER CITY Il confronto stellare tra i 'nuovi ricchi' d', squadre che sono ...... così come in azzurro, Gianluigi Donnarumma, tra i migliori numeri 1 in. Per il numero 99 ...Diamo nel frattempo uno sguardo al pronostico su Lazio Milan in base alle quote dell'agenzia. I ...Pronostici Serie A: quali saranno la miglior difesa e il miglior attacco del campionato da qui a fine stagione? Numeri e quote dicono Inter e Atalanta.Si gioca la semifinale di andata dell'Europa League, giovedì 29 aprile ore 21:00: pronostico Villarreal-Arsenal ...