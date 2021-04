Sky Sport Super Weekend (1 e 2 Maggio) - Volley Finals, F1 Portimao, MotoGP Jerez (Di mercoledì 28 aprile 2021) Questo Super Weekend punta in alto. Battute finali per alzare la Champions: sabato 1° Maggio in campo e su Sky per le finali di Volley femminile e maschile. Tanti gli eventi live da non perdere domenica 2 Maggio: da Juventus-Florentia San Gimignano della Serie A... Leggi su digital-news (Di mercoledì 28 aprile 2021) Questopunta in alto. Battute finali per alzare la Champions: sabato 1°in campo e su Sky per le finali difemminile e maschile. Tanti gli eventi live da non perdere domenica 2: da Juventus-Florentia San Gimignano della Serie A...

Advertising

SkySport : Eto'o dona 10 ambulanze in Camerun per contrastare il Covid - SkySport : ULTIM'ORA SERIE B ACQUISITI I DIRITTI DEL TRIENNIO 2021/2024 Sky trasmetterà i 380 match, più playoff e playout… - SkySport : Lavezzi: 'A Napoli ho fatto la storia. Offerte Juve e Inter? Mai un altro club in Italia' @DiMarzio - infoitsport : Serie B, i diritti TV 2021-2024 assegnati a Sky Sport. Niente DAZN? - TuttoQuaNews : RT @SkySport: Real Madrid-Chelsea, Zidane: 'Siamo vivi e ce la giocheremo a Londra' -

Ultime Notizie dalla rete : Sky Sport Champions League, Real Madrid - Chelsea 1 - 1: video, gol e highlights Al 'Di Stefano' di Valdebebas finisce 1 - 1 Real Madrid - Chelsea, andata della semifinale di Champions League. Qualificazione in bilico, si deciderà allo Stamford Bridge ( GLI HIGHLIGHTS DI CHAMPIONS ...

Milan, senti Di Canio: 'Ibra manca, ma non dimentichiamo che i demeriti?' Commenta per primo A Sky Sport , Paolo Di Canio ha parlato così del momento del Milan e in particolare di Zlatan Ibrahimovic: 'Ibra manca, ma non dimentichiamo che i demeriti sono anche suoi per l'assenza. Ora è ...

Lavezzi: "A Napoli ho fatto la storia. Offerte Juve e Inter? Mai un altro club in Italia" Sky Sport Video Wolves Rotondo successo per il Burnley nel match valevole per la trentatreesima giornata della Premier ...

Mondiali windsurf, argento per Mattia Camboni Una chiusura tutta azzurra ai Mondiali di windsurf olimpico RS:X maschile e femminile a Cadice. Nel giorno conclusivo e decisivo, con vento medio forte e sul campo di regata senza onda, le due Medal R ...

Al 'Di Stefano' di Valdebebas finisce 1 - 1 Real Madrid - Chelsea, andata della semifinale di Champions League. Qualificazione in bilico, si deciderà allo Stamford Bridge ( GLI HIGHLIGHTS DI CHAMPIONS ...Commenta per primo A, Paolo Di Canio ha parlato così del momento del Milan e in particolare di Zlatan Ibrahimovic: 'Ibra manca, ma non dimentichiamo che i demeriti sono anche suoi per l'assenza. Ora è ...Rotondo successo per il Burnley nel match valevole per la trentatreesima giornata della Premier ...Una chiusura tutta azzurra ai Mondiali di windsurf olimpico RS:X maschile e femminile a Cadice. Nel giorno conclusivo e decisivo, con vento medio forte e sul campo di regata senza onda, le due Medal R ...