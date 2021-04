Silk | le riprese della serie Marvel inizieranno nel mese di agosto?

(Di giovedì 29 aprile 2021) Le, tratta dai fumetti, sembraneldiin vista di un debutto all'inizio del 2022., lalive-action prodotta da Sony tratta dai fumetti, dovrebbe essere prodotta per Amazon Prime e lesembrain. L'indiscrezione emerge da un articolo di Discussing Film in cui si spiega che l'obiettivo potrebbe essere quello di puntare a un debutto sugli schermi all'inizio del 2022. Lo showracconterà la storia di Cindy Moon, descritta come una protagonista di età compresa tra i 19 e i 29 anni e di origine coreana-americana, ...

Le riprese della serie Silk, tratta dai fumetti Marvel, sembra inizieranno nel mese di agosto in vista di un debutto all'inizio del 2022. Silk, la serie live-action prodotta da Sony tratta dai fumetti ...