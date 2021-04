Sfiducia Speranza | Lega e Forza Italia blindano il governo | «No a mozioni inutili Ma subito una commissione di inchiesta sulla pandemia»

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Archiviato lo scoglio sul coprifuoco, che sarà ridiscusso nei suoi dettagli a maggio, ilDraghi torna in Parlamento per un altro test di tenuta della maggioranza con tredinei confronti del ministro della Salute Robertoper la gestione dell’emergenza Covid. Tenuta che non dovrebbe riservare sorprese, con gli occhi però puntati su Matteo Salvini, che alla vigilia della seduta di questa mattina al Senato ha fatto capire che la conferma al sostegno del ministro fino a ieri contestato non sarà del tutto gratuita. Il discorso del ministro«Nessuno dovrebbe mai dimenticare che il nemico è il virus e che dovremmo essere più uniti che mai nel combatterlo, evitando di cadere nella tentazione di utilizzare la lotta allaper ragioni ...

In un grande Paese non si fa politica su una grande epidemia, ha aggiunto. "Nessuno dovrebbe mai dimenticare che il nemico è il virus e che dovremmo essere più uniti che mai nel ...È quanto fanno sapere fonti del "centrodestra di governo", nel giorno in cui sarà messa ai voti in Senato la mozione diindividuale contro il ministro della Salute Roberto...Avevano partecipato al pellegrinaggio di Kumbh Mela e si erano immersi nel Gange i due veneti residenti a Villaverla, padre e figlia, risultati positivi alla variante indiana del Coronavirus.Il Parlamento approva il Recovery plan: oggi la presentazione in Commissione europea. Mozione di sfiducia per Speranza ...