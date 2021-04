Sfiducia a Speranza, mozione respinta: Senato vota no (Di mercoledì 28 aprile 2021) (Adnkronos) - E' stata respinta in Senato la mozione di Sfiducia nei confronti del ministro della Salute, Roberto Speranza. Sui 253 votanti, la mozione ha ottenuto 221 voti contrari e 29 favorevoli. Tre gli astenuti. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) (Adnkronos) - E' statainladinei confronti del ministro della Salute, Roberto. Sui 253nti, laha ottenuto 221 voti contrari e 29 favorevoli. Tre gli astenuti.

