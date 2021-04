Serie tv The Kennedys: trama, personaggi, cast (Di mercoledì 28 aprile 2021) The Kennedys è una miniSerie televisiva del genere storico-drammatico prodotta nel 2011 in otto puntate dagli Stati Uniti D’America e Canada, e arrivata in Italia su Sky. La Serie racconta la vita della popolare e famosa famiglia reale dei Kennedy e le sue tragedie subite. La miniSerie è diretta da Jon Cassar e gli ideatori sono Stephen Kronish e Joel Surnowe. Nel 2017 è stata trasmessa la seconda stagione intitolata I Kennedy la storia continua. trama del telefilm The Kennedy The Kennedys Serie tv, come già anticipato, ripercorre le vicende della famosa famiglia reale d’America i Kennedy. Belli, ricchi, spregiudicati ma sfortunati, colpiti da disgrazie e tragedie continue. Joseph Kennedy (detto Joe), nato nel 1888 da una famiglia irlandese immigrata ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Theè una minitelevisiva del genere storico-drammatico prodotta nel 2011 in otto puntate dagli Stati Uniti D’America e Canada, e arrivata in Italia su Sky. Laracconta la vita della popolare e famosa famiglia reale dei Kennedy e le sue tragedie subite. La miniè diretta da Jon Cassar e gli ideatori sono Stephen Kronish e Joel Surnowe. Nel 2017 è stata trasmessa la seconda stagione intitolata I Kennedy la storia continua.del telefilm The Kennedy Thetv, come già anticipato, ripercorre le vicende della famosa famiglia reale d’America i Kennedy. Belli, ricchi, spregiudicati ma sfortunati, colpiti da disgrazie e tragedie continue. Joseph Kennedy (detto Joe), nato nel 1888 da una famiglia irlandese immigrata ...

