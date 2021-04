Serie C, Pontedera-Pro Vercelli: così le probabili formazione (Di mercoledì 28 aprile 2021) Pontedera-Pro Vercelli è il recupero della 36a giornata del campionato di Serie C girone A, che oggi andrà in scena al “Mannucci” dalle 15.00. I padroni di casa puntano a confermare con la matematica il loro posto nei playoff, mentre la Pro cerca il terzo posto, in questo scorcio di regular season. Ecco come i due tecnici potrebbero schierare le loro formazioni. Il momento del Pontedera Domenica scorsa il Pontedera ha chiuso la trasferta sul campo dell’Albinoleffe, con un pareggio ricco di gol. Il 2-2 finale, nello specifico, è arrivato per i gol realizzati da Borghini e Petrungaro per i padroni di casa e una doppietta di Magrassi, firmata dal giocatore della squadra toscana sul finire della gara. La formazione di Maraia, con 51 punti in classifica dopo 36 gare (13 vittorie, 12 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 28 aprile 2021)-Proè il recupero della 36a giornata del campionato diC girone A, che oggi andrà in scena al “Mannucci” dalle 15.00. I padroni di casa puntano a confermare con la matematica il loro posto nei playoff, mentre la Pro cerca il terzo posto, in questo scorcio di regular season. Ecco come i due tecnici potrebbero schierare le loro formazioni. Il momento delDomenica scorsa ilha chiuso la trasferta sul campo dell’Albinoleffe, con un pareggio ricco di gol. Il 2-2 finale, nello specifico, è arrivato per i gol realizzati da Borghini e Petrungaro per i padroni di casa e una doppietta di Magrassi, firmata dal giocatore della squadra toscana sul finire della gara. Ladi Maraia, con 51 punti in classifica dopo 36 gare (13 vittorie, 12 ...

Advertising

Dansai75 : @RSInews serie televisiva su Enrico Piaggio; canzone '50 special' (Lunapop). Salvo collezionisti, il museo Piaggio… - GazzettinoL : Serie C 37a giornata Gir A 3-3 Olbia-Novara 0-2 ProVercelli-Piacenza 2-2 Albinoleffe-Pontedera 0-0 Pro Sesto… - LMinuteGoals : AlbinoLeffe - Pontedera (Serie C, Girone A ????): 86' 2-[1] Andrea Magrassi 91' 2-[2] Andrea Magrassi - ftg_soccer : GOAL! AlbinoLeffe in Italy Serie C: Girone A AlbinoLeffe 2-0 Pontedera GOAL! Breno in Italy Serie D: Girone B Breno… - GazzettinoL : Serie C 37a giornata Gir A Olbia-Novara ProVercelli-Piacenza Albinoleffe-Pontedera Pro Sesto-Renate Pro Patria-L… -