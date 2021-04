Serie A, riparte l’asta diritti tv: 150 milioni per le tre gare in co-esclusiva (Di mercoledì 28 aprile 2021) Da assegnare ancora le tre partite in co-esclusiva con DAZN. riparte così la corsa dei diritti tv di Serie A. Ecco tutte le ultime. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 28 aprile 2021) Da assegnare ancora le tre partite in co-con DAZN.così la corsa deitv diA. Ecco tutte le ultime.

Advertising

PianetaMilan : .@SerieA, riparte l’asta #dirittitv: 150 milioni per le tre gare in co-esclusiva - #ACMilan #Milan - infoitsport : Serie A, diritti tv: riparte l’asta per le partite in co-esclusiva - milansette : Serie A, riparte l'asta: si punta a 150 milioni annui per le tre partite in co-esclusiva - sportli26181512 : Serie A, riparte l'asta: si punta a 150 milioni annui per le tre partite in co-esclusiva: Riparte la corsa per i di… - pingioriroberto : RT @TuttoMercatoWeb: Serie A, riparte l'asta: si punta a 150 milioni annui per le tre partite in co-esclusiva -