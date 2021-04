Serie A, il Sassuolo si fionda si Italiano dello Spezia (Di mercoledì 28 aprile 2021) La panchina del Sassuolo potrebbe, nella prossima stagione, parlare ancor più Italiano. La società neroverde, con De Zerbi dato ormai vicino alla Fiorentina, sta infatti pensando al tecnico dello Spezia come possibile nuova guida tecnica. Proprio in queste ore, Roberto De Zerbi viene dato come sempre più prossimo a lasciare la panchina del Sassuolo per approdare su quella della Fiorentina, che ha abbandonato la pista Gattuso per lanciarsi sul tecnico bresciano. Con l’attuale tecnico pronto ai saluti dopo tre grandi stagioni, il Sassuolo starebbe pensando, in vista della prossima stagione, ad un altro profilo più o meno simile, e cioè quello di Vincenzo Italiano. Idea Italiano per il Sassuolo Quella di Vincenzo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 28 aprile 2021) La panchina delpotrebbe, nella prossima stagione, parlare ancor più. La società neroverde, con De Zerbi dato ormai vicino alla Fiorentina, sta infatti pensando al tecnicocome possibile nuova guida tecnica. Proprio in queste ore, Roberto De Zerbi viene dato come sempre più prossimo a lasciare la panchina delper approdare su quella della Fiorentina, che ha abbandonato la pista Gattuso per lanciarsi sul tecnico bresciano. Con l’attuale tecnico pronto ai saluti dopo tre grandi stagioni, ilstarebbe pensando, in vista della prossima stagione, ad un altro profilo più o meno simile, e cioè quello di Vincenzo. Ideaper ilQuella di Vincenzo ...

Advertising

goal : Spezia ?? Inter Milan ?? Sassuolo Juventus ?? Parma The Serie A title race continues today ?????? - acmilan : The Match Report from #MilanSassuolo ?? - SkySport : De Zerbi: 'Forse non allenerò mai una big, ma ho difeso il calcio' - il_Sole_Nero : @pietromichi @ChristianConte_ @MCriscitiello @tvdellosport Se una big nostrana lo facesse, non ci sarebbe l’Atalant… - MCalcioNews : Sassuolo, idea Italiano per la panchina per sostituire De Zerbi -