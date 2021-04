Sergio Barzetti ha il covid 19 | “Dopo qualche giorno inizio ad avere la lucidità”

(Di mercoledì 28 aprile 2021)è stato contagiato, ha il19 ma dalla cucina di E’ sempre mezzonessuno aveva fatto trapelare la notizia. E’ lo chef che in un post pubblicato sui social ha voluto dirlo a tutti perché c’è un messaggio importante che rivolge a tutti.non è presente tutti giorni nel programma di Antonella Clerici, per questo era difficile notare la sua assenza ma dacombatte contro il maledetto che virus che ha trasformato le nostre vite. Sta bene,è a casa, isolato dal resto della famiglia, oggi più forte dei giorni precedenti, abbastanza da potere scrivere che pensava non l’avrebbe mai preso.CONSIGLIA A TUTTI DI NON ABBASSARE LA ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sergio Barzetti

Ultime Notizie Flash

Utilizziamo un po' il metodo diper usare meno grassi. Cuociamo i tagliolini in acqua bollente e salata, avrà pochi minuti di cottura perché è pasta fresca. Grattugiamo la bottarga, ...Looking for Something? Recent Posts Cosciotto di agnello, la ricetta di Pasqua di Simone Buzzi Supplì pasqualini, la ricetta didelle uova di Pasqua di riso Come lanciare marchi di superalcolici di successo delle celebrità mondiali e raggiungere quotazioni stratosferiche: il "caso" Ken Austin Cheesecake al ...Sergio Barzetti è stato contagiato, ha il covid 19 ma dalla cucina di E’ sempre mezzogiorno nessuno aveva fatto trapelare la notizia. E’ lo chef che in un post pubblicato sui social ha voluto dirlo a ...Spettacoli musicali ma non solo tra gli appuntamenti del fine settimana. Domenica 11 maggio giornata mondiale della bicicletta ...