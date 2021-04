Senato | respinte tre mozioni di sfiducia contro il ministro Speranza

(Di mercoledì 28 aprile 2021) lha respinto la mozione diildella salute, Roberto, proposta da Fratelli d'Italia, con 29 voti a favore, 221 contrari e tre astensioni. Ilha respinto anche la seconda mozione dial. Il documento, proposto dalre Gianluigi Paragone, ex M5s e ora al gruppo misto, ha avuto 29 sì, 206 no e due astensioni L'articolo proviene da Firenze Post.

Il ministro della Salute, Roberto Speranza , interviene in Aula alnel corso della ...le tre mozionia di sfiducia. La prima è stata quella a prima firma di Luca Ciriani, capogruppo ...L'intervento di Speranza inNel suo intervento in, prima del voto, Speranza ha difeso la sua azione di governo sottolineando come 'dopo 7 governi' in cui il piano pandemico non era ...l Senato ha respinto la mozione di sfiducia contro il ministro della salute, Roberto Speranza, proposta da Fratelli d'Italia, con 29 voti a favore, 221 contrari e tre astensioni. Il Senato ha respinto ...Arriva a metà pomeriggio il responso del Senato sulla sorte del ministro della Salute Speranza. Palazzo Madama respinge la mozione di sfiducia presentata da Fratelli d'Italia e poi anche quelle di Ita ...