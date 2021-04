Senato: no alle mozioni di sfiducia contro Speranza (Di mercoledì 28 aprile 2021) Arriva a metà pomeriggio il responso del Senato sulla sorte del ministro della Salute Speranza. Palazzo Madama respinge la mozione di sfiducia presentata da Fratelli d'Italia e poi anche quelle di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 28 aprile 2021) Arriva a metà pomeriggio il responso delsulla sorte del ministro della Salute. Palazzo Madama respinge la mozione dipresentata da Fratelli d'Italia e poi anche quelle di ...

Advertising

matteorenzi : Vi aspetto alle 2015 in diretta Twitter per il mio intervento dal Senato sul #PNRR @ItaliaViva - davidefaraone : Era il 26 marzo 2020 quando Matteo Renzi chiedeva in Senato la commissione di inchiesta sul Covid. Bene se ci sarà… - Agenzia_Ansa : Alle 9:30 al Senato la mozione di sfiducia al ministro Speranza #ANSA - LiaColombo1 : RT @Antiogu60: Maria Elisabetta Alberti Casellati.. FI...piace Viaggiare alle spalle dei Cittadini Italiani.. 124 voli con il Falcon 900 pe… - camiziani : RT @nabu65: Nel ringraziare il governo precedente per il lavoro svolto Draghi si riferisce al RP riveduto e corretto dopo che #Renzi interv… -