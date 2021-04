Selvaggia Lucarelli si scaglia pesantemente contro Diletta Leotta dopo il suo sfogo (Di mercoledì 28 aprile 2021) Selvaggia Lucarelli, nota giornalista, si è scagliata contro la giovane Diletta Leotta dopo le sue dichiarazioni sul gossip In questi L'articolo proviene da Tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di mercoledì 28 aprile 2021), nota giornalista, si ètala giovanele sue dichiarazioni sul gossip In questi L'articolo proviene da Tutto sul Gossip.

Advertising

VanityFairIt : La giornalista racconta di quando «non ero innamorata, ma ero malata». La sua storia (sbagliata) e poi quella di a… - PiazzapulitaLA7 : Non è che gli altri partiti oltre il M5S siano all'avanguardia per quanto riguarda l'idea della donna. Penso al PD… - PiazzapulitaLA7 : Il fatto che Grillo sia un padre dal mio punto di vista non costituisce un'attenuante ma un'aggravante. Perché rapp… - mont_eiro_rossi : RT @VanityFairIt: La giornalista racconta di quando «non ero innamorata, ma ero malata». La sua storia (sbagliata) e poi quella di altre d… - cclatwe : @stanzaselvaggia E poi ci sono certe tuttologhe che trascorrono le loro giornate a litigare con persone (che conosc… -