Selvaggia Lucarelli attacca Diletta Leotta: “Il mostro del gossip lo alimenti anche tu…” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Diletta Leotta, proprio in queste ore, ha condiviso un lungo sfogo social dopo le ultime indiscrezioni di gossip sulla sua vita privata. Ad intervenire sulla questione ci ha pensato Selvaggia Lucarelli con una lunga riflessione. Selvaggia Lucarelli attacca Diletta Leotta Il giornalismo spazzatura si alimenta, come prima cosa, regalando molto della propria vita privata ai... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 28 aprile 2021), proprio in queste ore, ha condiviso un lungo sfogo social dopo le ultime indiscrezioni disulla sua vita privata. Ad intervenire sulla questione ci ha pensatocon una lunga riflessione.Il giornalismo spazzatura si alimenta, come prima cosa, regalando molto della propria vita privata ai... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

VanityFairIt : La giornalista racconta di quando «non ero innamorata, ma ero malata». La sua storia (sbagliata) e poi quella di a… - PiazzapulitaLA7 : Non è che gli altri partiti oltre il M5S siano all'avanguardia per quanto riguarda l'idea della donna. Penso al PD… - PiazzapulitaLA7 : Il fatto che Grillo sia un padre dal mio punto di vista non costituisce un'attenuante ma un'aggravante. Perché rapp… - VivoinGermania : @stanzaselvaggia Selvaggia Lucarelli, Dietlinde Gruber, Luisella Costamagna, Bianca Berlinguer, tutte pazze di Salv… - infoitcultura : Selvaggia Lucarelli ‘demolisce’ Diletta Leotta dopo lo sfogo di ieri -