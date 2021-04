“Sei troppo grassa per fare la commessa qui”, 24enne rinuncia al lavoro (Di mercoledì 28 aprile 2021) . Il caso è accaduto a Crotone. La denuncia della 24enne: “Non sono disposta a farmi insultare per una miseria”. Secondo il titolare con il suo fisico non ce l’avrebbe fatta a salire le scale. La ragazza dal giorno dopo non si è più presentata a lavorare: “Ho scelto volutamente di non avvisare, perché credo lo meritasse”. “Sei troppo grassa per fare la commessa qui”. È quanto si è sentita dire una giovane ragazza di Crotone, così costretto all’assunzione in un negozio della città dove era stata presa in prova. A denunciarlo è la stessa 24attraverso le pagine de Il Crotonese. Diplomata, con varie esperienze di lavoro in un call center e in un negozio, la donna si è anche formata per l’organizzazione di eventi. Qualche giorno fa è stata chiamata da un’attività commerciale di Crotone ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 28 aprile 2021) . Il caso è accaduto a Crotone. La denuncia della: “Non sono disposta a farmi insultare per una miseria”. Secondo il titolare con il suo fisico non ce l’avrebbe fatta a salire le scale. La ragazza dal giorno dopo non si è più presentata a lavorare: “Ho scelto volutamente di non avvisare, perché credo lo meritasse”. “Seiperlaqui”. È quanto si è sentita dire una giovane ragazza di Crotone, così costretto all’assunzione in un negozio della città dove era stata presa in prova. A denunciarlo è la stessa 24attraverso le pagine de Il Crotonese. Diplomata, con varie esperienze diin un call center e in un negozio, la donna si è anche formata per l’organizzazione di eventi. Qualche giorno fa è stata chiamata da un’attività commerciale di Crotone ...

