"Sei grassa, non puoi fare la commessa". Fabiola, 24 anni, deve rinunciare al lavoro (Di mercoledì 28 aprile 2021) Si è presentata per un ottenere un lavoro, ma ha dovuto rinunciarvi, perché insultata per il suo aspetto fisico dal titolare dell’attività commerciale in cui avrebbe dovuto lavorare come commessa a Crotone. La vicenda ha coinvolto una ragazza crotonese di 24 anni, vittima di ‘body shaming’, una forma di violenza fisica e psicologica cui sono sottoposte alcune persone per via del loro aspetto. Violenza che in questo caso è stata perpetrata da un operatore commerciale di Crotone presso il quale la giovane si era rivolta per ottenere un posto di lavoro come commessa. La 24enne, diplomata, che ha lavorato in un call center, ha già fatto la commessa e nel frattempo si è formata per l’organizzazione di eventi, aveva risposto ad un annuncio affisso sulla vetrina del negozio ed è stata ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 28 aprile 2021) Si è presentata per un ottenere un, ma ha dovuto rinunciarvi, perché insultata per il suo aspetto fisico dal titolare dell’attività commerciale in cui avrebbe dovuto lavorare comea Crotone. La vicenda ha coinvolto una ragazza crotonese di 24, vittima di ‘body shaming’, una forma di violenza fisica e psicologica cui sono sottoposte alcune persone per via del loro aspetto. Violenza che in questo caso è stata perpetrata da un operatore commerciale di Crotone presso il quale la giovane si era rivolta per ottenere un posto dicome. La 24enne, diplomata, che ha lavorato in un call center, ha già fatto lae nel frattempo si è formata per l’organizzazione di eventi, aveva risposto ad un annuncio affisso sulla vetrina del negozio ed è stata ...

Advertising

vodkalmelone : RT @Beautif77413855: @Millazena ma chi sei tu per decidere se le sorelle ferragni possono o non sentirsi insicure? Ogni volta a chiara vien… - calumflawIess : @VNSTABLEDREW Si ma questa è una cosa a parte perché magari una persona può anche dirmi “sei grassa” però io mi ved… - galatinass : pensa che valentina ferragni più volte è stato detto che è “grassa” per gli standard malati e a chiara è stato dett… - bibidibobidiprr : RT @ffreshgirl: @Millazena Valentina è stata spesso vittima di insulti come “sei ingrassata”, “sei incinta? Hai la pancia”, “sei grassa fai… - missmyloverm : RT @ffreshgirl: @Millazena Valentina è stata spesso vittima di insulti come “sei ingrassata”, “sei incinta? Hai la pancia”, “sei grassa fai… -