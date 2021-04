"Se quello che ho sentito dal Cts è vero...". La terrificante frase di Massimo Galli, Nicola Porro lo azzanna: "Fuori tutta la verità" (Di mercoledì 28 aprile 2021) Riavvolgere il nastro fino a ieri sera, martedì 27 aprile. Su Rai 3, ecco l'ultima puntata di CartaBianca, il programma di Bianca Berlinguer in onda su Rai 3, dove è andato in scena il durissimo scontro tra Massimo Galli, l'infettivologo paladino dei chiusuristi dell'Ospedale Sacco di Milano, e il governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. Uno scontro di cui è tornato a parlare Nicola Porro, con un articolo pubblicato sul suo blog. A CartaBianca, Galli si è lanciato in un'invettiva contro le riaperture: "Io su questa cosa dal punto di vista tecnico non sono d'accordo – ha premesso il responsabile di malattie infettive all'ospedale Sacco di Milano –. I dati parlano chiaro e i calcoli che sono stati fatti non sono stati fatti su base scientifica. Diciamo chiaramente che si è disponibili a ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Riavvolgere il nastro fino a ieri sera, martedì 27 aprile. Su Rai 3, ecco l'ultima puntata di CartaBianca, il programma di Bianca Berlinguer in onda su Rai 3, dove è andato in scena il durissimo scontro tra, l'infettivologo paladino dei chiusuristi dell'Ospedale Sacco di Milano, e il governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. Uno scontro di cui è tornato a parlare, con un articolo pubblicato sul suo blog. A CartaBianca,si è lanciato in un'invettiva contro le riaperture: "Io su questa cosa dal punto di vista tecnico non sono d'accordo – ha premesso il responsabile di malattie infettive all'ospedale Sacco di Milano –. I dati parlano chiaro e i calcoli che sono stati fatti non sono stati fatti su base scientifica. Diciamo chiaramente che si è disponibili a ...

Ultime Notizie dalla rete : quello che Post Pandemia: quali manager per il successo delle imprese Il settore health - care, farmaceutico e tutto quello che riguarda gli ambiti di cosmetica sono andati bene, unitamente al mondo online che ha supportato alcuni di questi. I mercati che hanno ...

Cashback fuori dal recovery plan: è game over? È stata una delle misure volute più fortemente dall'ex primo ministro Giuseppe Conte e da quello che ormai possiamo definire a tutti gli effetti il suo partito, il Movimento 5 Stelle . Ora però, la misura del cashback non è stata riconfermata all'interno del recovery plan che il nuovo ...

Quello che devi sapere sul Recovery Fund in un minuto Esquire Italia JP Morgan, basta smart working. Da luglio tutti in ufficio (a rotazione) Il Ceo Dimon annuncia la svolta con un memo interno. «Con il lavoro a distanza i banchieri junior non imparano. E le riunioni su Zoom rallentano le decisioni». La scelta ibrida di Microsoft ...

Belotti preoccupa il Torino: tra crisi di gol e il rinnovo che non arriva Simone Zaza 5, Antonio Sanabria 5, Andrea Belotti 3. E’ la classifica marcatori del Torino da quando Davide Nicola è subentrato a Marco Giampaolo, prima dell’ul ...

